Romania, invinsa de Grecia, la debutul lui Edi

La debutul lui Edi pe banca nationalei sufrageriei, pardon, a Romaniei, tricolorii au fost invinsi cu 1-0 de Grecia, pe arena Steaua, in fata a 20.000 de spectatori. Golul a fost marcat de Bouchalakis, in minutul 39. Concluziile lui Edi nu ne intereseaza, concluzia debutului sau este ca Tata Puiu mai are destui copii, iar Romania mai are si alte nationale, asa ca Vasile Dancu si compania se pot desfasura.Romania: 1. Nita - 2. Ratiu, 6. Chiriches-cpt., 17. Rus (4. Dragusin '87), 22. Camora (3. ... citeste toata stirea