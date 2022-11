Romania, invinsa de Muntenegru, la Eurohandbal

Asa cum se intampla la orice sport de echipa in duelurile cu Muntenegru, nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa tarii cu 600.000 de locuitori. In penultimul meci din grupa principala II de la Campionatul European, tricolorele aveau nevoie de victorie pentru a mai ramane in carti pentru semifinale, dar au cedat la limita, 35-34, la Skopje. Echilibrul s-a pastrat pana in ultimele 10 minute, cand jucatoarele Bojanei Popovic, mult mai agresive, mai determinate, ... citeste toata stirea