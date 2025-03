Romania joaca azi in San Marino

Dupa marea dezamagire produsa in debutul preliminariilor pentru Mondialul din 2026, esecul de acasa cu Bosnia, pentru Romania urmeaza o formalitate practic, victoria cu San Marino, care-l va mentine in functie pe octogenarul selectioner Mircea Lucescu. Meciul se disputa la Serravalle, de la ora 21.45 (in direct la Prima TV), in etapa a doua a grupei H. Familia Lucescu este marea pierzatoare de anul acesta, dupa ce Razvan Lucescu a fost surclasat de 3 ori in cateva luni de Gigi Becali, in Europa ... citește toată știrea