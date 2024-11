Romania joaca ultimul meci de anul acesta

Echipa nationala a Romaniei joaca ultimul meci din acest an, azi, de la ora 21.45 (in direct la Prima TV), pe Arena Nationala, cu selectionata Ciprului in Liga Natiunilor. Dennis Man este suspendat, iar Nicolae Stanciu este accidentat pentru acest joc, asa ca primul 11 poate fi: Nita - Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu - Olaru, R. Marin, M. Marin - Dragus, Mihaila, Coman.A fost un an 2024 bun pentru echipa nationala, un an al revenirii in numar mare a suporterilor langa tricolori, in special la ... citește toată știrea