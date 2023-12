Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins Serbia cu 37-28 (19-13), la Herning, in Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia. Fara Cristina Neagu, nerecuperata dupa accidentare, tricolorele au condus de la inceput pana la final, contra unei echipe cu multe probleme de lot, dar care a pus in dificultate Danemarca, in primul meci de la Mondiale. In partida de debut, tricolorele au surclasat Chile cu 44-19. Romania s-a ... citeste toata stirea