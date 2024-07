Romania paraseste Euro 2024 in optimi

Reprezentatia "Generatiei de suflet" s-a incheiat dupa 4 meciuri la Euro, cu bilant negativ: 2 infrangeri, o remiza si o victorie, golaveraj 4-6, dar cu obiectiv indeplinit: trecerea de faza grupelor. Am fost superiori tuturor in tribune, unde "Zidul galben" a scris povestea sa, fanii romani impresionand prin numar si prestatie, avand look de campioni.In primul sfert de ora al optimii cu Olanda, tricolorii ne-au dat impresia ca pot continua parcursul la Euro, iar spiritul, ambitia, tupeul pot ... citește toată știrea