Romania, parcurs impecabil in Liga Natiunilor

Niciun pas gresit in cele patru meciuri ale Romaniei cu Mircea Lucescu pe banca in esalonul al treilea al Ligii Natiunilor. Mai degraba terenurile i-au deranjat pe tricolori in aceste partide, decat adversarii, unii modesti, cu exceptia Kosovo. Lituania a deschis scorul la Kaunas dintr-un penalty pe care numai arbitrul scotian l-a vazut, nici macar reluarea VAR neconvingandu-l ca Ratiu a avut mana lipita de corp. Tot din lovitura de pedeapsa am egalat, prin specialistul Razvan Marin, iar Dragus ... citește toată știrea