Romania pierde amicalul cu Slovenia, la Cluj

Nationala Romaniei isi pastreaza nivelul atins sub conducerea odraslei lui Anghel Iordanescu. Dupa ce a ocupat ultimul loc in esalonul al doilea al Ligii Natiunilor si a retrogadat, selectionata tricolora s-a reunit pentru amicalele cu Slovenia si Moldova. Pe Cluj Arena, pe un teren execrabil si in fata unei asistente reduse, slovenii meritau un 5-1 la pauza, dar au intrat la cabine numai cu 2-0. In repriza secunda, oaspetii nu au mai fortat si tricolorii au redus diferenta prin reusita ... citeste toata stirea