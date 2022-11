Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, la Skopje, de Olanda, scor 29-28 (14-12), in primul meci al tricoorelor in grupa C a Campionatului European. Pentru Romania au marcat: Pintea 5 goluri, Grozav 5, Buceschi 5, Badea 4, Neagu 3, Seraficeanu 3, Dindiligan 2,Tanasie 1.Pentru Romania urmeaza partidele cuFranta (7 noiembrie, ... citeste toata stirea