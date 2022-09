Romania, remiza in Finlanda, in Liga Natiunilor

In penultima etapa a Ligii Natiunilor, Romania a remizat, scor 1-1, la Helsinki, contra nationalei Finlandei. Gazdele au deschis scorul prin Pukki, in minutul 12, iar pentru Romania a marcat Florin Tanase '52, din pasa lui Nicusor Bancu. Romania ramane neinvinsa in duelurile all-time cu Finlanda, avand 9 victorii si 4 remize.In celalalt meci din grupa, Bosnia si Hertegovina a invins cu 1-0 Muntenegru. A marcat Demirovic, in minutul 45+1. In Liga B, Grupa 3, Romania este pe ultimul loc, cu 4 ... citeste toata stirea