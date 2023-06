Meciul Romaniei de la Pristina, cu Kosovo, a fost aproape de a nu se disputa si pana la urma s-a jucat degeaba. Ambele echipe s-au chinuit in primul rand cu baltoacele, apoi cu propria neputinta si abia in ultimul rand cu adversarul, iar scorul nu putea fi decat 0-0. VAR a intervenit in favoarea tricolorilor, cand kosovarii au marcat din ofsaid, in repriza secunda. Romania a jucat cam ce poate, firava in atac, apreciabil fiind totusi spiritul de lupta, esential pe un astfel de teren si in fata ... citeste toata stirea