Romania, remontada cu Ucraina, in Billie Jean King Cup

Echipa feminina de tenis a Romaniei a revenit de la 0-2 cu Ucraina si s-a impus cu 3-2 in intalnirea din Billie Jean King Cup disputata in acest week-end, pe zgura verde, la Fernandina Beach (Florida, SUA). Astfel, tricolorele s-au calificat la turneul final al competitiei, care va avea loc la Sevilla. In duelul decisiv, cel de dublu, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian s-au impus cu 6-2, 7-6 (9/7) in fata gemenelor Lyudmila si Nadya Kichenok.In prima zi a intalnirii din SUA, vineri, Ana Bogdan ... citește toată știrea