Nationala de volei masculin a Romaniei s-a calificat' in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa succesul din optimi in fata Croatiei, scor 3-2, dupa 2 ore si 13 minute de joc. Tricolorii au condus cu 2-0 la seturi, 25-17, 25-20, dar au fost egalati, 17-25, 26-28, in urma unui al patrulea partial dramatic, in care am avut minge de meci. Romania s-a impus cu 15-12 in decisiv si a ajuns dupa 40 de ani in sferturile Eurovolei. Cu jucatorii Craiovei in ... citeste toata stirea