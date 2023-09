Nationalele U20 si U21 ale Romaniei au suferit esecuri dramatice, in partidele disputate in deplasare marti, dupa ce ambele au condus si au oferit impresia ca se vor impune.La Elbasani, ee stadionul unde Universitatea Craiova ceda rusinos acum doi ani, in fata lui Laci, echipa nationala U21 a Romaniei conducea cu 2-0 Albania, in minutul 58, dar a pierdut cu 3-2, in debutul preliminariilor pentru Euro 2025 U21. Grameni a deschis scorul in minutul 47, iar Borza a facut 2-0 in minutul 58, dar ... citeste toata stirea