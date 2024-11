Romania U21, in urna a treia pentru grupele Euro 2025

UEFA a anuntat urnele pentru tragerea la sorti a grupelor Campionatului European U21 2025 din Slovacia, programat in perioada 11 - 28 iunie. Tragerea va avea loc la Bratislava, pe 3 decembrie, de la ora 20.00, iar Romania, care va participa pentru a patra oara la rand la turneul final, se va afla in urna a treia. Cele 16 echipe vor fi impartite in patru grupe ... citește toată știrea