Nationala Romaniei U21 a invins, la Sibiu, cu 1-0, selectionata similara a Finlandei, in preliminariile Campionatului European din 2025, printr-un gol marcat la ultima faza a meciului, in minutul 90+8, de stoperul Matei Ilie, jucatorul lui CFR Cluj. Jucatorul Universitatii Craiova, Stefan Baiaram, a fost titular, a avut o ocazie in prima repriza, fiind inlocuit in ... citeste toata stirea