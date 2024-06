Romania, vicecampioana europeana la minifotbal

Campioana mondiala en-titre la minifotbal, Romania, a pierdut finala Campionatului European din Bosnia, la lovituri de departajare, in fata Serbiei, scor 10-9. In meciul de la Sarajevo, sarbii au deschis scorul in minutul 21, prin Ignjic, iar Balea a egalat in minutul 36 si la capatul ... citește toată știrea