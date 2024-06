Romania vs Liechtenstein, ultimul amical al tricolorilor inainte de EURO

Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste selectionata Liechtensteinului, azi, de la ora 21:00, pe Stadionul Steaua, in ultima partida amicala pentru tricolori inainte de EURO 2024. Cele doua echipe s-au intalnit de 6 ori pana acum, in preliminarii Mondiale sau Euro, tricolorii castigand de fiecare data, cu 8-0, 8-1 in 1997, cu 7-0 in 1998, cu 3-0 in 1999 si cu 2-0 de doua ori in 2021."Ne dorim sa avem mai multa intensitate in joc. Nu am avut ritmul de competitie la meciul cu Bulgaria, ... citește toată știrea