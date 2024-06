Romania vs Olanda, in optimi la Euro. Programul complet

Desi a castigat grupa la Euro 2024, Romania are parte in optimile de finala de cel mai puternic adversar de pe locul 3, Olanda. Pare-se ca batavii au stiut ce au vrut, atunci cand au pierdut in ultimul meci din grupa lor, contra Austriei, mai ales ca Ronald Koeman a menajat benzile "feroce", Dumfries si Frimpong. Meciul va avea loc marti, 2 iulie, pe Allianz Arena din Munchen, acolo unde tricolorii au zdrobit Ucraina. Ultimul meci al Romaniei cu Olanda a avut loc la Euro 2008, cand "Portocala ... citește toată știrea