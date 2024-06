Ronaldo, dubla inainte de Euro 2024

In ultimul amical inainte de Euro 2024, nationala Portugaliei a invins, la Aveiro, cu 3-0, echipa Irlandei. Joao Felix a deschis scorul pentru Portugalia, in minutul 18 , iar Cristiano Ronaldo, a reusit o dubla, in minutele 50 si 60, pe care a prefatat-o cu un sut in bara din lovitura libera.Inaintea meciului cu Romania, programat luni, la Euro 2024, nationala Ucrainei a castigat cu 4-0 amicalul cu nationala Moldovei, la Chisinau, sub privirile Maiei Sandu. Au marcat: Yaremchuk, Tsygankov, ... citește toată știrea