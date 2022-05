Ronnie "The Rocket" O'Sullivan, campion mondial la snooker, a saptea oara

Englezul Ronnie O'Sullivan (46 de ani) a castigat pentru a saptea oara Campionatul Mondial de Snooker, dupa ce l-a invins in finala, scor 18-13, pe conationalul Judd Trump, campionul mondial din 2019. Supranumit "The Rocket", pentru viteza cu care se desfasoara la masa de snooker, Ronnie egaleaza recordul din epoca moderna a competitiei, detinut de Stephen Hendry, care are tot 7 trofee. In 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 si 2020 se mai impusese O'Sullivan la Teatrul "Crucible" din Sheffield. ... citeste toata stirea