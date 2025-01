Rotaru a gasit "safirul" cu care vrea sa castige titlul

Atacantul brazilian Alisson Safira, in varsta de 29 de ani, este noul transfer al Universitatii Craiova, el fiind adus pentru suma de 150.000 de euro de la formatia portugheza Santa Clara. In acest sezon, Safira are 2 goluri marcate in 19 meciuri, iar de cand se afla la Santa Clara a adunat 8 goluri in 39 de partide. La Santa Clara, Alisson Safira (1,85 metri) juca atacant central, fiind acompaniat de de golgheterii echipei, Vinicius Lopes (25 de ani) si Gabriel Silva (22 de ani). E evident ca ... citește toată știrea