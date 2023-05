Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, a contrazis zvonurile privind schimbarea antrenorului la finalul acestui sezon si l-a confirmat in functie pe Eugen Neagoe, care are contract cu Stiinta si pentru stagiunea urmatoare. Rotaru il mentine pe "Geana" indiferent daca acesta va indeplini sau va rata ultimul obiectiv ramas pentru acest an, calificarea in cupele europene."Nu exista asa ceva, ca Eugen Neagoe sa fie inlocuit. Este exclus. Am avut o discutie cu domnul Neagoe dupa meci in ... citeste toata stirea