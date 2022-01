Ruse si Cristian, in turul 2 la Australian Open

Tenismena Elena-Gabriela Ruse, locul 72 WTA, s-a calificat in turul secund la Australian Open, dupa ce a eliminat-o in runda inaugurala, cu 6-1, 6-3, pe italianca Jasmine Paolini, locul 52 WTA, dupa un meci care a durat 69 de minute.Ruse, 24 de ani, va evolua in mansa a doua cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 32 WTA si cap de serie numarul 28 invinsa Simonei Halep in finala recenta de la Melbourne Summer Set. Kudermetova a trecut in primul tur de Clare Liu din SUA, scor 6-4, 6-4. Ruse si ... citeste toata stirea