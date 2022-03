Rusia, exclusa de FIFA din cursa pentru Mondialul din Qatar

Dupa ce a organizat Mondialul de fotbal din 2018, Rusia nu va putea participa la urmatoarea Cupa Mondiala, cea de anul acesta, din Qatar. FIFA a anuntat ca Polonia este calificata in finala barajului, fiindca Rusia a fost exclusa din toate competitiile fotbalistice internationale, in urma invadarii Ucrainei. Polonia, care anuntase ca refuza sa joace cu Rusia, se va infrunta, in meciul decisiv de calificare, cu castigatoarea meciului dintre Suedia si ... citeste toata stirea