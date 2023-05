In urma ultimei etape a sezonului din Premier League, Tottenham, in ciuda succesului la Leeds, a ratat cupele europene, acolo unde va evolua Aston Villa, iar Leeds United si Leicester o vor insoti pe Southampton in Championship. De acolo au promovat Burnley, Sheffield United si Luton Town. Manchester City este campioana, iar, alaturi de ea, in Champions League vor mai juca: Arsenal, Manchester United si Newcastle. Liverpool si Brighton s-au calificat pentru Europa League, in timp ce Aston Villa ... citeste toata stirea