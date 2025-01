S-a oficializat transferul lui Andrei Ivan la Adanaspor

Transferul lui Andrei Ivan la Adanaspor a devenit oficial. Este doua plecare a lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova, atacantul de 28 de ani urmand a evolua, sub forma de imprumut pana in vara, in Turcia, la Adanaspor, penultima clasata din liga secunda, cu 15 puncte acumulate in 18 etape, la 8 puncte de locurile neretrogradabile. Cele doua cluburi se intelesesera de cateva zile asupra tranzactiei, dar jucatorul a ajuns abia ieri la un acord cu baskanii de la Adanaspor, iar astazi a ... citește toată știrea