S-a stins un alt mare campion, Gianluca Vialli

Dupa ce, finalul anului 2022, a adus doua crunte vesti in lumea fotbalului, disparitiile lui Pele si Sinisa Mihajlovic, la inceput de 2023 avem parte de o alta tragedie. Fostul mare atacant al Italiei si al echipelor Cremonese, Sampdoria, Juventus si Chelsea, Gianluca Vialli, s-a stins din viata, la Londra. Avea 58 de ani si a dus o lupta crunta cu cancerul in ultima perioada, mai precis din 2018, cand a anuntat ca are o tumoare la pancreas.Acum doi ani, Vialli a fost asistent al ... citeste toata stirea