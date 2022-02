Azi, la Nyon, in Elvetia, a avut loc tragerea la sorti a optimilor Europa League, care vor avea loc in dubla mansa, pe 10 si 17 martie. Echipa lui Alex Cicaldau, Galatasaray, va intalni FC Barcelona, Vali Mihaila va lupta pentru sferturi cu Leverkusen, in timp ce formatia lui Ianis Hagi, Rangers, se va duela cu ... citeste toata stirea