S-au stabilit semifinalele US Open

In duelul marilor promisiuni ale tenisului mondial, in sferturile US Open, spaniolul Carlos Alcaraz (19 ani, locul 4 ATP) l-a invins pe italianul Jannik Sinner (21 de ani, locul 13 ATP), scor 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3. Ibericul s-a calificat in semifinale la Flushing Meadows, unde va evolua contra americanului Frances Tiafoe, locul 26 ATP. In cealalta semifinala, se intalnesc rusul Karen Khachanov, locul 31 ATP si norvegianul Casper Ruud, locul 7 ATP. Vom avea castigator in premiera ... citeste toata stirea