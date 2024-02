Sabau: "La Craiova trebuie sa aratam foarte bine si sa luam cel putin un punct"

In etapa a 25-a a campionatului, Universitatea Craiova intalneste Universitatea Cluj, vineri, de la ora 20.00, pe stadionul "Ion Oblemenco". Antrenorul ardelenilor, Ioan Ovidiu Sabau, a prefatat astfel partida din Banie, arbitrata de Radu Petrescu:"Este o deplasare dificila pe care trebuie sa o gestionam foarte bine. In primul rand sa nu ne pierdem increderea unii in ceilalti, ei in ce am lucrat pana acum si noi in acesti jucatori care au aratat de foarte multe ori ca au calitate, ca au ... citește toată știrea