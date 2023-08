Sapte sportivi craioveni au plecat, ieri, spre China, pentru a participa la a 9-a editie a Campionatului Mondial de Kungfu, care se va desfasura in Emeishan - CHINA, in perioada 23-28.08.2023.Dupa o pregatire intensa de aproximativ cinci luni, aflati intr-o forma fizica si tehnica de exceptie, sportivii pregatiti de antrenorul emerit Silviu OBEANU sunt gata pentru a-si etala abilitatile in wushu kungfu, in incercarea de urca pe podiumul mondial.Lotul national de Wushu Kungfu este format din ... citeste toata stirea