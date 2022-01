Sarboaica Asceric, noutatea SCMU Craiova la reluarea campionatului

In primul meci oficial al anului voleibalistele de la SCMU Craiova intalnesc CSM Medgidia vineri, de la ora 19, in Sala Polivalenta din Banie. Inainte de startul returului, craiovencele se afla pe locul 9, cu 9 puncte, in timp ce adversarele sunt pe pozitia a patra. In pauza de iarna, formatia antrenata de Lucian Zlotea s-a intarit cu sarboaica Nikolina Asceric (27 de ani), venita de la campioana Bulgariei si care a mai evoluat in cariera la: Vizura, Vojvodina, Dinamo Pancevo, Tent (Serbia), ... citeste toata stirea