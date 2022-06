Sase romance calificate in turul 2 la Wimbledon

Numai putin de 6 tenismene din Romania s-au calificat in turul secund la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Slem al anului: Simona Halep, Ana Bogdan, Sorana Carstea, Irina Begu, Irina Bara si Mihaela Buzarnescu.A saptea romanca de pe tabloul principal, Gabriela Ruse, a fost si ea aproape de a accede in turul secund, fiind invinsa greu, 6-2, 3-6, 5-7, dupa 2 ore si jumatate, de recenta finalista de la Roland Garros, Coco Gauff. Americanca va juca in turul urmator cu Mihaela Buzarnescu, cea ... citeste toata stirea