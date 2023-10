In etapa a 7-a a seriei C7, satelitul Universitatii Craiova, care are in componenta, cu exceptia perechii de stoperi, jucatorii care evolueaza in UEFA Youth League, s-a impus, scor 4-3, pe stadionul "Aripile", in fata echipei Viitorul Simian. Golurile alb-albastrilor au fost marcate de Atanas Trica ('5), David Barbu ('13, '20) si Stefan Bana ('69), pentru formatia oaspete punctand Trip ('8, '52 - penalti) si Tranca ('58).Antrenorul Universitatii Craiova, Stefan Florescu, a inceput cu: Goga - ... citeste toata stirea