Echipa a doua a Universitatii Craiova si-a revenit dupa eliminarea drastica din UEFA Youth League, in fata lui Partizan Belgrad, si tinerii jucatori ai Stiintei au obtinut intre timp doua victorii in Liga a III-a. Ultima a fost una la scor, 6-0, in restanta din seria C7, cu lanterna rosie CS Turceni, scor 6-0, in deplasare. Golurile au fost marcate de Tomsa, Cirpici, Bana (2), Domnu si Gaina. Antrenorul Stefan ... citeste toata stirea