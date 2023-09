Doua victorii la scor a obtinut echipa a doua a Universitatii Craiova la inceputul noului sezon din Liga a III-a, seria a 7-a. Dupa 5-1 in deplasare cu Vointa Lupac, a urmat un 7-1 pe teren propriu, cu Gilortul Targu Carbunesti. De fiecare data, Atanas Trica a reusit un hat-trick. In meciul de la "Aripile", au marcat: Atanas Trica (21', 33', 44'), Mario Ene (60', 85'), Stefan Bana (86', 90'+3), respectiv Dragos Saulescu (72').Universitatea Craiova II a evoluat in formula: Goga - Gaspar, ... citeste toata stirea