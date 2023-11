Echipa a doua a Universitatii Craiova a suferit a patra infrangere consecutiva in campionat, scor 4-3, in deplasare, cu liderul seriei C7, CSM Deva, intr-o restanta. Bana (36), Tomasec (74) si Rus (autogol 76) au punctat pentru echipa lui Corneliu Papura, care a incasat golul infrangerii in prelungirile partidei.Universitatea II Craiova a inceput cu formula: Goga - Gaspar, Tomasec, Mendy, Ene - Lapadatescu, Stana, Sala - Bana, Ninaci, Gaina. Au mai intrat: Domnu, Albert Vancea, Nituica, ... citeste toata stirea