Dupa ce a avut un inceput de campionat fulminant, cu doua victorii in care a marcat 12 goluri, pentru echipa a doua a Universitatii Craiova au urmat doua esecuri dezamagitoare, in care a incasat 6 goluri, fara a inscrie vreunul. Dupa 0-2 in deplasare, cu ACSO Filiasi, trupa lui Corneliu Papura a fost zdrobita, in runda a patra din seria C7, de CSM Deva, scor 4-0, rezultate ingrijoratoare in special in perspectiva dublei cu Partizan Belgrad, din UEFA Youth League.Pe "Aripile", Fane Nanu,