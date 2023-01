Scandal la meciul de baschet dintre Craiova si Rapid

Programata neinspirat, o buna parte din joc suprapunandu-se cu meciul de fotbal Universitatea Craiova - Hermannstadt, partida de baschet dintre SCMU Craiova si Rapid s-a terminat cu un mare scandal. Oaspetii s-au impus la final la numai o posesie, cu un cos marcat in ultima secunda, scor 84-82, dar succesul a fost obtinut cu ajutorul brigazii de arbitri formata din Serban Rasoga, Vlad Potra si Lorand Bukuresti. Acestia nu au sanctionat un fault in atac al rapidistilor in faza in care s-a decis ... citeste toata stirea