Schimbari de antrenori la Sevilla si Leverkusen

Esecurile din etapa a 3-a a grupelor Champions League le-au fost fatale antrenorilor de la FC Sevilla si Bayern Leverkusen, grupari care au avut un start de sezon modest si in La Liga, respectiv Bundesliga.Julen Lopetegui a fost demis de la FC Sevilla, miercuri seara, la numai o jumatate de ora dupa esecul de pe teren propriu cu Borussia Dortmund, scor 1-4, din Liga Campionilor. In campionat, FC Sevilla este pe locul 17, iar in Liga Campionilor ocupa ultimul loc in grupa. Argentinianul Jorge ... citeste toata stirea