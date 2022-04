SCM Craiova are doi jucatori la All Star Game 2022 - Oradea

Federatia Romana de Baschet anunta ca a finalizat centralizarea voturilor pentru stabilirea componentei celor doua selectionate de baschet masculin, Sud si Nord, care se vor confrunta in data de 20 aprilie 2022, in noua Sala Polivalenta din Oradea, la All Star Game 2022. In urma voturilor exprimate de public, de reprezentantii mass-media si de membrii departamentului Tehnic din FRB, s-a stabilit componenta celor doua selectionate, iar SCM Craiova are doi jucatori in echipa Sudului, la meciul ... citeste toata stirea