SCM Craiova vs CSM Slatina, in ultima etapa a turului Ligii Florilor

In ultima etapa a turului Ligii Florilor, echipa de handbal SCM Universitatea Craiova joaca in Sala Polivalenta contra formatiei CSM Slatina, duminica, de la ora 18. Craiovencele ocupa locul 7 dupa 12 runde, cu 16 puncte, in timp ce Slatina este penultima in ierarhie, cu 6 puncte. Meciul a fost prefatat de antrenorul secund al Craiovei, Florentina Stanciu, si de jucatoarea Adina Cace, marcatoare a golului cu care Craiova a egalat in extremis la Valcea, in runda precedenta."Ne aflam in fata ... citeste toata stirea