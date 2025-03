SCM Universitatea Craiova a invins Rapidul, in Liga Florilor

Handbalistele de la SCM Universitatea Craiova fac un sezon remarcabil pe teren propriu, unde au cazut victime toate echipele importante care au poposit in Sala Polivalenta. Dupa CSM Bucuresti, Corona Brasov, Minaur Baia Mare si Gloria Bistrita, a venit randul Rapidului sa pice testul cu echipa antrenata de Ovidiu Mihaila, in Banie. In etapa a 19-a a Ligii Florilor, echipa Craiovei s-a impus cu 28-27, la pauza 14-15, dupa un meci echilibrat din primul si pana in ultimul minut, in care s-a jucat ... citește toată știrea