SCMU Craiova a aflat potentialii rivali din FIBA Europe Cup

Echipa masculina de baschet SCM Universitatea Craiova va evolua in premiera in cupele europene. Formatia din Banie va participa in preliminariile FIBA Europe Cup, din postura de finalista a Cupei Romaniei, dar pentru a ajunge sa evolueze in faza grupelor, va trebui sa castige un turneu de calificare, programat in perioada 27-30 septembrie. Craiovenii au fost repartizati in urna a patra, alaturi de Czarni SL,upsk (Polonia), BG Gottingen (Germania), Aris Salonic (Grecia) si vor da piept in primul ... citeste toata stirea