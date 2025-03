SCMU Craiova - CSM Bucuresti, azi, in Sala Polivalenta

Cristina Neagu poate fi vazuta probabil pentru ultima data jucand la Craiova, astazi, de la la ora 18, in Sala Polivalenta, cu prilejul meciului din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dintre SCM Universitatea Craiova si CSM Bucuresti. Handbalistele antrenate de Ovidiu Mihaila au deja un succes in acest sezon contra campioanei, careia i-au administrat singura infrangere din Liga Florilor, scor 27-25 in noiembrie ... citește toată știrea