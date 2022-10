SCMU Craiova, debut cu succes in grupele FIBA Europe Cup

Echipa de baschet SCM Universitatea Craiova a debutat cu succes in grupele FIBA Europe Cup, chiar in fata propriilor suporteri, in Sala Polivalenta. Trupa pregatita de ucraineanul Vitaly Stepanovski s-a impus in disputa romaneasca din grupa H a competitiei, cu CSO Voluntari, luandu-si astfel revansa dupa esecul din sezonul trecut, din finala Cupei Romaniei. Craiova s-a impus cu 70-61 (13-15, 19-13, 23-21, 15-12), intr-o atmosfera frumoasa, insufletita de Peluza Nord. Cosurile de 3 puncte ... citeste toata stirea