SCMU Craiova debuteaza in grupele FIBA Europe Cup

In primul meci de cupa europeana la baschet pe care-l gazduieste Bania, miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta, SCM Universitatea Craiova intalneste, in grupa H a FIBA Europe Cup, pe CSO Voluntari. Cele doua echipe au disputat in sezonul precedent finala Cupei Romaniei, adjudecata de ilfoveni, chiar in Banie. Echipa craioveana, antrenata de ucraineanul Vitaly Stepanovski, s-a calificat in grupele FIBA Europe Cup din postura de lucky-looser. Dupa ce a eliminat formatiile Cbet Jonava din ... citeste toata stirea