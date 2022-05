SCMU Craiova egaleaza in seria de play-off cu Pitestiul

Baschetbalistii de la SCMU Craiova au castigat meciul al doilea din seria de play-off cu FC Arges, scor 84-82 (17-17, 24-16, 21-15, 22-34) si au egalat scorul general, 1-1, iar luni, in Trivale, va avea loc "decisivul". In Polivalenta, sub privirile a vreo 150 de spectatori, record negativ in Banie, in special la un joc de play-off, Craiova a dominat partida si s-a desprins treptat, avand 15 puncte avantaj, cand mai erau mai putin de 4 minute de joc. Pitestenii s-au trezit dupa ce antrenorul ... citeste toata stirea