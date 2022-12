SCMU Craiova, invinsa de FC Porto

Baschetbalistii de la SCM Universitatea Craiova au debutat cu un esec in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup. In Sala Polivalenta, Craiova a cedat cu 73-83, pe sferturi: 26-18, 17-21, 12-21, 18-23, in fata formatiei portugheze FC Porto, in grupa I. Dupa un prim partial excelent, baietii lui Vitaly Stepanovski au cedat treptat initiativa, iar din sfertul 3 oaspetii au preluat avantajul si s-au impus fara emotii.Au jucat pentru SCMU Craiova: Watson 20 de puncte, Flanningan 15, Mijovic 14, ... citeste toata stirea